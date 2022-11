44' - OWUSU SE NE MANGIA UN ALTRO! Seconda occasione cestinata dal numero 20 interista che, a tu per tu con Hulsmann, non riesce ad angolare la conclusione centrandolo in pieno.

45' - SPINGE FORTE L'INTER! Zuberek dal fondo mette in mezz per Owusu che liscia. Irrompe Perin che col mancino stringe troppo la conclusione trovando il guantone di Hulsmann!

46' - Duplice fischio di Damian Sylwestrzak, finisce qui il primo tempo di Bayern Monaco-Inter di Youth League! All'intervallo il parziale dice 1-0 per i bavaresi, in vantaggio al 3' con Hepburn e poi salvati letteralmente dal loro portiere, Hülsmann, protagonista di una serie di interventi decisivi, su tutti il rigore neutralizzato a Stankovic.

16.50 - Un rigore fallito da Stankovic, due occasioni divorate davanti alla porta da Owusu e 3-4 interventi decisivi di Hülsmann. Questi episodi, sommati al gol preso a freddo che porta la firma di Hepburn , rendono fin qui il pomeriggio in terra tedesca dell'Inter Primavera più grigio del cielo sopra Monaco di Baviera. L'1-0 dopo 46' di una partita in cui ci sono in palio 3 punti inutili ai fini della classifica non rendono giustizia alla prestazione mostrata dai campioni d'Italia che ora hanno tutta la ripresa per evitare la terza sconfitta nel girone C di Youth League.

17.03 - Riecco i giocatori che rientrano in campo: Inter già in campo mentre arrivano i bavaresi.

47' - Fallo in attacco di Owusu, si riparte con un calcio di punizione in favore del Bayern.

49' - Bengi trattiene per un braccio Zuberek lanciato verso l'area del Bayern a tutta velocità: inevitabile il cartellino giallo per il 5 dei tedeschi.

55' - Il Bayern torna a farsi pericoloso! Hepburn scappa via sulla sinistra, conduce palla fino a qualche metro dalla linea di fondo per poi mettere dentro un cross radente in area. Sul quale non riesce ad arrivare Qashi.

67' - ESPOSITO SI FA VEDERE SUBITO! Stanovic stoppa, alza la testa e illumina l'attaccante che, in area, non riesce a dar forza con il colpo di testa al pallone crossato dal suo capitano.

72' - Owusu allarga troppo le braccia per vincere il duello con Pavlovic: l'arbitro non può far finta di nulla.

72' - I ruoli si invertono: Owusu conquista una punizione per un fallo di Pavlovic. Ora il gioco è fermo, staff medico interista in campo per soccorrere il numer 20, dolorante dopo il contrasto.

87' - Il Bayern non si ferma: qui è Hepburn a cercare gloria, senza fortuna. Niente doppietta per l'autore del primo gol.

87' - Schablas per Hepburn è l'ultimo cambio per il Bayern.

89' - Cammeo anche per Stabile, in campo al posto di Di Pentima.

94' - Non c'è più tempo, cala il sipario al Bayern Campus! L'Inter Primavera cade per l'ottava volta in sedici partite stagionali, ma questa volta non fa male perché il secondo posto nel girone C di Youth League resta al sicuro. Magra consolazione per il Bayern Monaco, che chiude vincendo 2-0 la prima partita in questa edizione grazie ai gol di Hepburn e Qashi.

42' - Alla fine, il cartellino giallo esce dalla tasca dell'arbitro per punire un calciatore del Bayern, in questo caso Wimmer, colpevole di aver fermato irregolarmente Zuberek.

41' - Troppo timido il cross di Scholze: Botis raccoglie il pallone nei pressi del primo palo, senza giocatori avversari nei paraggi.

38' - Zvonarek trattiene in maniera reiterata Martini sulla trequarti campo bavarese: l'arbitro decreta punizione per l'Inter ma senza ammonire il numero 10 di casa.

37' - Botis respinge a due pugni il cross scodellato in area da Perez Vinlöf.

35' - Martini si aggrappa alla maglia di Becker impedendone la ripartenza: giallo inevitabile per il centrocampista dell'Inter.

32' - BOTIS SALVA L'INTER! Secondo intervento in pochi secondi del portiere greco, qui pronto a respingere una conclusione potente in controbalzo di Wimmer scoccata dal cuore dell'area di rigore.

32' - IL BAYERN CHIEDE UN RIGORE! Tocco di mano sospetto di un interista in area! L'arbitro decide di sorvolare, forse anche perché aveva la visuale coperta.

32' - Zvonarek cerca il gol Olimpico! Traiettoria velenosa disegnata dal capitano dei tedeschi direttamente dalla bandierina, Botis non rischia la presa e allunga oltre la traversa.

31' - Wimmer cerca il riscatto dopo l'errore difensivo di qualche minuto fa: il suo colpo di testa in mischia dopo un cross viene deviato in corner.

29' - NKILI DA FUORI! Conclusione nello specchio del 6 del Bayern, troppo centrale per preoccupare Botis.

28' - STANKOVIC SI FA IPNOTIZZARE DA HULSMANN! Rigore pigro del capitano interista, il portiere del Bayern respinge e offre un comodo tap-in a Owusu che, con tutta la porta davanti, rifiuta clamorosamente calciando alto.

25' - CALCIO DI RIGORE PER L'INTER! Wimmer atterra Zuberek in area, l'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto.

23' - Fase di assestamento dopo il vantaggio lampo dei bavaresi con Hepburn che aveva acceso la partita dopo appena 3'.

21' - Kamate cambia gioco a memoria sulla destra: passaggio troppo corto, il Bayern recupera palla senza problemi. Poi Owusu si schiante contro Perez Vinlöf e costringe l'arbitro a fischiare.

20' - Zefi prova a combinare con Kamate vicino alla linea laterale di sinistra rispetto a dove sta attaccando l'Inter, ma il suo colpo di tacco non fa molta strada.

16' - Zefi fa respirare l'Inter: il calcio di punizione guadagnato dall'irlandese vicino all'area di rigore nerazzurra allenta la tensione dei padroni di casa.

12' - Bengi calcia alto in controbalzo dopo aver raccolto la respinta della punizione battuta in precedenza da Zvonarek.

10' - Nulla di fatto anche dalla bandierina per i nerazzurri.

9' - Becker ferma fallosamente Zefi: punizione per l'Inter. Sul punto di battuta Stankovic: palla deviata in corner.

8' - Inizio decisamente in salita per gli ospiti, che già all'andata disputarono un pessimo primo tempo contro i teutonici. In quell'occasione, Ibrahimovic sbagliò un rigore dopo 6' riscattandosi al 19'.

7' - Hepburn ancora pericoloso! L'autore del gol del vantaggio conclude verso la porta nel tentativo di trovare la doppietta personale ma questa volta Botis ha la meglio.

3' - BAYERN MONACO SUBITO AVANTI, HA SEGNATO HEPBURN! Inter colpita a freddo dal numero 11 dei tedeschi, bravo a battere Botis sfruttando l'assist di Becker.

1' - L'Inter Primavera per la prima volta veste la terza maglia gialla, Bayern Monaco nel tradizionale completo rosso.

16.01 - Fischio d'inizio al Bayern Campus, comincia in questo momento Bayern-Inter di Youth League!

15.59 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

15.58 - Ecco i 22 protagonisti che, sulle note dell'inno della Youth League, fanno capolino sul campo di gioco Bayern Campus preceduti dalla terna arbitrale.

15.55 - Liverpool e Atletico Madrid si aggiungono a Barcellona, Real Madrid, Manchester City come squadre del 'percorso Champions League' qualificate alla fase a eliminazione diretta. La prossima ad accedere direttamente agli ottavi uscirà dallo scontro diretto tra Sporting Lisbona e Eintracht Francoforte. Domani gli ultimi verdetti.

15.45 - In questa edizione della Youth League, l'Inter ha una media di due gol segnati a partita, avendone messi a referto dieci in cinque partite. Il capocannoniere dei nerazzurri, ovviamente, è Nikola Iliev, che contro il Viktoria Plzen si è sbloccato calando un meraviglioso poker. Seguono Valentin Carboni e Pelamatti a quota 2, chiudono la classifica Fontanarosa e Curatolo (un gol).

15.40 - La direzione del match è stata affidata al polacco Damian Sylwestrzak, assistito dai connazionali Adam Karasewicz e Bartosz Kaszynski. Il tedesco Wolfgang Haslberger veste i panni del quarto ufficiale.

15.35 - Volgendo lo sguardo molto più in là rispetto agli imminenti 90' contro il Bayern, l'Inter ha un obiettivo chiaro in Coppa: migliorare il percorso della scorsa stagione che si fermò proprio a un passo dagli ottavi di finale, a causa della sconfitta incassata per mano dello Zilina nello spareggio.

15.30 - Ancora mezzora d'attesa e poi sarà tempo di Bayern Monaco-Inter di Youth League, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

15.25 - Inter e Bayern Monaco si sono scontrati appena una volta nella storia della competizione, ovvero il match d'andata al Breda, anche perché la sfida dei sedicesimi di finale del 2021 fu cancellata dalla UEFA per i rischi potenziali della pandemia Covid-19. L'unico precedente, quindi, rimane quello del 7 settembre, quando i nerazzurri rimontarono il doppio svantaggio maturato in un primo tempo a senso unico grazie ai gol di Valentin Carboni e Curatolo.

15.20 - Dopo sette giornate di A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest, i bavaresi sono settimi con appena 10 punti, lontanissimi dalla vetta occupata dal Mainz (21 pt). Nell'ultimo turno è arrivata una sconfitta in casa: 3-1 contro lo Stoccarda.

15.15 - In campionato, invece, l'Under 19 nerazzurra naviga in pessime acque, terzultima in classifica a quota sette punti in dieci giornate. Uno score nobilitato nell'ultima settimana dalla vittoria sulla Fiorentina e dal pareggio di platino imposto in inferiorità numerica all'ex capolista Frosinone.

15.10 - Appena tre i punti totalizzati dai tedeschi, frutto di altrettanti pareggi, tutti dopo partite da rollercoaster: dopo il 2-2 vs Inter dell'andata, la squadra di Danny Galm ha messo in fila due 3-3 contro Barcellona e Viktoria Plzen. Tra poco, visto l'1-1 maturato Repubblica Ceca, il Bayern con un successo può evitare di finire il raggruppamento all'ultimo posto.

15.05 - Sono sette i punti conquistati in cinque partite europee dai nerazzurrini che, battendo 4-2 il Viktoria Plzen martedì scorso, si sono guadagnati il diritto di sfidare in gara secca una squadra vincitrice del percorso 'Campioni nazionali' agli spareggi in programma il 7/8 febbraio. Il destino di Zanotti e compagni sarà deciso dal sorteggio che andrà in scena a Nyon tra una settimana esatta.

15.00 - Non sorprende, vista l'importanza relativa della partita, la panchina di Iliev, letteralmente l'uomo in più dell'Inter nell'ultima settimana: il bulgaro, convocato dalla nazionale maggiore bulgara per le amichevoli di fine novembre con Cipro e Lussemburgo, ha segnato la bellezza di 6 gol in tre partite.

14.55 - Senza Carboni, Curatolo e Fontanarosa convocati in prima squadra, oltre a Zanotti e Pelamatti indisponibili per squalifica, Chivu vara una formazione inedita per questa gara che non vale nulla a livello di classifica: spicca il ritorno tra i titolari di Zuberek, centro di gravità del tridente completato da Zefi e Owusu. In mezzo è Stankovic, per l'occasione eletto come capitano, a dirigere le operazioni con Martini e Kamate ai suoi lati. La difesa è completamente inedita: Biral, Stante, Di Pentima e Perin compongono la linea a quattro davanti a Botis.

14.50 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

BAYERN MONACO (4-3-3): Hulsmann; Manuba, Wimmer, Bengi, Perez Vinlof; Becker, Zvonarek, Aseko Nkili; Scholze, Klanac, Hepburn. A disposizione: Ballis, Dettoni, Emci, Pavlovic, Schablas, Demircan, Qashi. Allenatore: Danny Galm.

INTER (4-3-3): Botis; Biral, Stante, Di Pentima, Perin; Martini, Stankovic, Kamate; Owusu, Zuberek, Zefi. A disposizione: Delvecchio, Guercio, Iliev, Stabile, Bonavita, Di Maggio, Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

14.48 - I giochi sono già fatti, Bayern Monaco-Inter mette in palio solo il prestigio anche in Youth League, al termine di un girone C che ha visto i campioni d'Italia strappare con una giornata d'anticipo la qualificazione ai playoff che danno l'accesso agli ottavi di finale. Messo al sicuro il secondo posto alle spalle dell'imprendibile Barcellona, i nerazzurrini di Cristian Chivu affrontano i tedeschi che, dopo il primo tempo scintillante del Breda al debutto, hanno buttato via ogni chance di qualificazione non riuscendo a centrare neanche una vittoria in cinque partite. Dal Bayern Campus di Monaco di Baviera, benvenuti a Bayern Monaco-Inter di Youth League. Il fischio d'inizio è fissato per le 16.