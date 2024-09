Un inizio come nessuno forse si poteva immaginare. L'Inter Under 20 di Andrea Zanchetta inizia coi fuochi d'artificio la sua avventura nella nuova Youth League schiacciando a casa propria il Manchester City imponendosi per 4-2. Partita sontuosa della squadra nerazzurra che fa praticamente tutto in campo: sia i due gol subiti, frutto di altrettante ingenuità della difesa che consentono ad Alfa-Ruprecht di trovare la via della rete, ma soprattutto le quattro reti a favore, frutto di una grande prova del collettivo dove spicca in particolare Thomas Berenbruch, autore di una doppietta e per distacco il miglior giocatore della gara. Di Fabio Lavelli e Christos Alexiou le altre due marcature nerazzurre per un successo rotondo, figlio della grinta oltre che della qualità.

IL TABELLINO

MANCHESTER CITY-INTER 2-4

Marcatori: 1', 47' Alfa-Ruprecht (M), 8', 80' Berenbruch (I), 15' rig. Lavelli (I), 17' Alexiou (I).

MANCHESTER CITY-INTER 2-4 (2', 48' Alfa-Ruprecht (M), 7', 81' Berenbruch (I), 14' Lavelli (I, rig.), 17' Alexiou (I))

LIVE

97' - FISCHIA BARBARA, È FINITA!! VITTORIA SUPER PER L'INTER UNDER 20 CHE STENDE IL MANCHESTER CITY 4-2!!!

97' - Zamarin esce disturbato dal sole e smanaccia male, regalando un corner.

94' - Venturini prova il lancio per Berenbruch, Wint esce e blocca la sfera.

92' - De Pieri ha ancora gamba, affondo sulla destra e scarico che finisce a Zarate il cui tiro è ribattuto.

91' - Berenbruch si rialza. Saranno sei i minuti di recupero.

90' - Berenbruch colpito da un pallone calciato da Mukasa, gioco fermo.

88' - Mosconi a terra, crampi anche per lui. Ma si rialza dopo pochi istanti.

87' - Fallo ai danni di Berenbruch, di gran lunga il giocatore della partita.

84' - Ammonito Kangasniemi per perdita di tempo. Il finlandese ha incassato un paio di urlacci da Zanchetta.

83' - Della Mora a terra, stremato dopo una partita di dura lotta. L'esterno lascia il campo a Venturini.

81' - GOL GOL GOOLL DELL'INTEEEERRR!!! CHE GOL DI BEREEEENBRUUUCCHHH!!! L'altoatesino raccoglie un pallone nella metà campo del City e scaglia un bolide da fuori che non lascia scampo a Wint dopo un gran controllo.

80' - Lancio brutto di Mfuni per Mcaidoo, palla fuori. Wilkinson si affida a Mukasa, fuori Oboavwoduo

78' - Cross di Simpson che si perde nel vuoto, rimessa Inter.

77' - Scontro Alexiou-Mfuni, ha la peggio il giocatore del City che si rialza dopo un po'.

76' - Pericolo Inter, bella azione dei padroni di casa che stanno alzando il ritmo. Ma Zamarian non ci sta e con i pugni spazza il pericolo creato dal tocco felpato di Mcaidoo.

76' - Lancio troppo affrettato di Berenbruch per De Pieri, il City anticipa.

74' - City che rimane alto, Inter che resiste.

70' - Tiro debole di Oboavwoduo, poi Alfa-Ruprecht viene murato dalla difesa. Poi c'è giallo per Mcaidoo per simulazione: il neoentrato soffia palla alla difesa poi viene contrastato da Kangasniemi, Barbara opta per la sceneggiata.

68' - Due cambi nel City: fuori Heskey e Henderson-Hall, entreranno Mcaidoo e Mfuni. Nell'Inter Motta rileva Cocchi, Kangansniemi entra al posto di Re Cecconi

67' - Problemi di crampi per Re Cecconi, Zanchetta chiede a Kangasniemi di prepararsi.

66' - Lancio troppo lungo per Spinaccè, recupera il City. Zanchetta non ci sta e rimbrotta Zarate.

63' - De Pieri affonda e serve Mosconi, che col suo tiro stende Samuel che deve ricorrere alle cure mediche.

60' - Cambi nell'Inter: Spinaccè entra per Lavelli, esce Topalovic rimpiazzato da Zarate.

59' - Ultima azione della sua partita quella di Topalovic che tenta uno sfortunato tiro dalla distanza che finisce sopra la traversa

58' - Parata di Zamarian: azione di calcio d'angolo e riflesso pronto del portiere nerazzurro sul colpo di testa di Heskey che poteva anche fare meglio.

58' - Zanchetta prepara i primi cambi: pronti Zarate e Spinaccè.

56' - Assalto City: Berenbruch mura un tiro di Wright, poi la palla finisce sul fondo con O'Reilly che reclama un rigore.

55' - Alexiou ferma Alfa-Ruprecht evitando anche il corner. Poi Mosconi commette fallo su Wright.

52' - Punizione per fallo di Warhurst su Alexiou. L’arbitro redarguisce l’attaccante dei celesti solo verbalmente.

52' - City che controlla il gioco col suo possesso palla prolungato.

48' - Il City torna in partita con Alfa-Ruprecht. Ancora una volta l'attaccante dei Citizens approfitta di un errore della difesa, stavolta di Alexiou preso in controtempo da Zamarian, e trafigge il portiere nerazzurro.

-----

17.03 - Calcio d'inizio della ripresa per l'Inter: PARTITI!

17.02 - Squadre che tornano in campo per la ripresa.

HALFTIME REPORT - Fa praticamente tutto l'Inter, ma soprattutto lo fa alla grande: i nerazzurri si fanno praticamente gol da soli dopo nemmeno due minuti di gioco quando un erroraccio di Zanchetta spiana la strada ad Alfa-Ruprecht, ma poi reagiscono da veri leoni trovando tre reti in appena dieci minuti. Ispirano Berenbruch e De Pieri, col primo che praticamente è l'anima di tutte le offensive interiste e l'altro che trova lampi importanti. Proprio l'altoatesino firma il pareggio, che poi Lavelli tramuta nel 2-1 dal dischetto sette minuti dopo, e propizia con una botta dalla distanza il 3-1 del capitano Alexiou che va in tap-in sulla respinta di Wint. Poi altre occasioni per dilagare e ottimo contenimento delle folate avversarie. Davvero una prova di qualità in questo primo tempo.

-----

47' - Barbara fischia la fine del primo tempo: Inter a riposo avanti 3-1 sul City

46' pt - Iniziano i due di recupero. Wint esce a valanga anticipando Mosconi. Poi O'Reilly mura De Pieri dopo un ottimo recupero di Mosconi.

45' - Pericolo per l'Inter sbrogliato da Barbara, che fischia fallo su Zamarian in uscita. De Pieri chiede scusa per un campanile un po' rischioso.

44' - Azione personale di Heskey che strappa il pallone ai nerazzurri all’altezza di centrocampo e galoppa verso la porta, s’accentra e scarica un tiro che Zamarian devia in angolo.

43' - Errore di Topalovic, palla recuperata dal City. Poi Berenbruch sbroglia la situazione.

41' - O'Reilly chiede conto a Barbara di alcune decisioni, conciliabolo tra i due.

39' - Warhurst ci prova dal limite, palla alta.

36' - Scontro Lavelli-O'Reilly, per Barbara il fallo è del nerazzurro. Punizione dal limite per gli inglesi: sugli sviluppi, palla in corner con brivido per la deviazione della barriera.

35' - È il City al momento a tenere in mano il pallino del gioco, con la squadra di Zanchetta schiacciata nella propria metà campo. Citizens che però non sembrano avere molto le idee chiare...

33' - Ottima diagonale di Re Cecconi che poi spazza via in fallo laterale.

31' - Oboavwoduo fa tutto da solo, intercetta palla, dribbla con successo un paio di avversari e scappa verso la porta di Zamarian, fino al contrasto con Berenbruch che nel tentativo di murare l’avversario prende un calcione e guadagna punizione con annesso giallo per il numero otto del City.

29' - Azione un po’ telefonata del City, finita con il pallone raccolto dal fondo da Zamarian dopo un colpo di testa di O'Reilly.

28' - Recupero di Berenbruch che lancia Lavelli, ma l'attaccante perde palla per troppa frenesia.

27' - Tentativo di incursione in area dalla destra di De Pieri, ma la difesa del City è attenta e con Braithwaite spazza in angolo. Zanchetta dalla bandierina, libera Simpson ma Inter ancora in avanti.

26' - Mosconi non riesce a controllare bene un pallone interessante di Alexiou che finisce sfortunatamente sul fondo.

25' - Altro tentativo di De Pieri sulla punizione battuta da Cocchi, De Pieri va vicino al poker: Wint reattivo nel mandare in corner.

21' - Punizione colpita da Wright, Berenbruch manda in corner.

20' - City che ora prova a riordinare le idee, Inter che controlla bene le iniziative avversarie.

17' - GOL DELL'INTEEEERR!!! SONO TREEEE!!! LA FIRMA È DI ALEXIOU!!! Bravissimo il greco a raccogliere una respinta corta di Wint sul tiro di Berenbruch e a colpire per la terza volta.

16' - Inter scatenata. Altra galoppata di De Pieri che innesca un'azione premiata con un corner a favore dei nerazzurri

14' - Dal dischetto va proprio Lavelli... ED E' GOLLL!! WINT SPIAZZATO, GARA RIBALTATA!!!!

13' - Calcio di rigore per l'Inter. Fallo di Simpson su Lavelli nel tentativo di incursione da sinistra, Barbara indica subito il dischetto.

12' - Angolo battuto dalla sinistra, gran stacco di testa ancora di De Pieri, pallone però ribattuto, poi tiro di Berenbruch bloccato da Wint.

10' - Che azione dell'Inter! De Pieri mette in mezzo per Lavelli che riesce a girarsi e trovare il tiro, deviato però in angolo da un difensore.

7' - GOL GOL GOOOLLL DELL'INTEEERR!!! LA PAREGGIA BERENBRUCH!!! De Pieri appoggia all'indietro per il compagno che non perdona col suo tiro dalla distanza.

4' - Warhurst prova di testa, palla mandata in corner da Zamarian che interviene bene in tuffo.

2' - Manchester City subito in vantaggio! Alfa-Ruprecht approfitta di un errore di Zanchetta e piazza la palla alle spalle di Zamarian.

----

16.00 - Calcio d'inizio del match per il City: è cominciato il match.

15.58- Squadre in campo per il prepartita. Presenti sulle tribune del Joie Stadium i dirigenti nerazzurri.

15.50 - Le squadre sono tornate negli spogliatoi, a breve ci sarà il calcio d'inizio.

15.29 - Diversi volti nuovi per Andrea Zanchetta, che affida la porta a Zamarian e in difesa propone Re Cecconi al fianco di Alexiou. Luka Topalovic agisce in mediana, davanti attacco affidato al tridente De Pieri - Lavelli - Mosconi. Fuori dalla distinta Alex Perez.

15.20 - Ecco le formazioni ufficiali:

MANCHESTER CITY (4-3-3): 1 Wint, 2 Henderson-Hall, 3 Samuel, 4 Simpson-Pusey, 5 Braithwaite; 8 Oboavwoduo, 6 Wright, 10 O'Reilly; 7 Alfa-Ruprecht, 9 Warhurst, 11 Heskey.

In panchina: 13 Whatmuff, 31 Hudson, 12 Thomas, 14 Mfuni, 15 Gray, 16 Mukasa, 17 Mcaidoo, 18 Fletcher.

Allenatore: Ben Wilkinson

INTER (4-3-3): 1 Zamarian; 2 Della Mora, 6 Alexiou, 5 Re Cecconi, 3 Cocchi; 8 Topalovic, 4 Zanchetta, 7 Berenbruch; 10 De Pieri, 9 Lavelli, 11 Mosconi.

In panchina: 12 Taho, 13 Maye, 14 Kangasniemi, 15 Motta, 16 Zarate, 17 Venturini, 18 Spinacce, 19 Romano, 20 Pinotti.

Allenatore: Andrea Zanchetta

Arbitro: Ishmael Barbara. Assistenti: James Muscat-Duncan Spence. Quarto ufficiale: Benjamin Speedie