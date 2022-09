Ex compagno di squadra. Quello che tentava durante le esercitazioni e le partitelle di battere il proprio portiere con maggiore tenacia. Semplicemente il miglior amico di André Onana. Jules Youmeni conosce da tempo l’estremo difensore dell’Inter: “Il primo ricordo di André è quando ci siamo allenati per la prima volta insieme in Camerun. Avevamo circa 11-12 anni. Siamo arrivati nello stesso periodo alla fondazione di Samuel Eto’o. Non lo dimenticherò mai – racconta in esclusiva a FcInterNews -. Era potente, veloce, talentuoso con la palla. Ognuno di noi sapeva che lui sarebbe arrivato lontano. E avrebbe giocato in Europa”.

Che tipo di persona è Andrè fuori dal campo?

“Un ragazzo che trascorre la sua giornata con la famiglia e gli amici. È molto amichevole e gioviale con le persone che incontra per la strada. Quando qualcuno lo ferma per un autografo, un selfie e così via non risponde mai di no. Ama stare a casa, guardare le partite di calcio alla televisione, ma pure le serie su Netflix, per poi scherzare con noi”.

Cosa le ha detto André prima di firmare per l’Inter?

“Era molto, molto, molto felice di poter firmare per questo club. Per lui è un grande passo in avanti per la sua carriera. Non ha mai avuto dubbi nello scegliere i nerazzurri”.

Quali sono state le sue sensazioni dopo la partita di esordio contro il Bayern Monaco?

“Io gli ho detto: ‘André, tu ha giocato molto bene’. Lui mi ha risposto: ‘Sì, ma abbiamo perso, quindi avrei dovuto fare meglio, devo migliorare’. La squadra prima di tutto: questa mentalità lo rende secondo me uno dei migliori al mondo”.