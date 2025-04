Marcus Thuram ha cominciato in gruppo l'allenamento alla vigilia di Barcellona-Inter. E' questa la lieta notizia che arriva dal 'Bper Training Centre' di Appiano Gentile, dove attorno a mezzogiorno è iniziato il lavoro dei nerazzurri in previsione della semifinale d'andata di Champions League. L'unico giocatore indisponibile è Benjamin Pavard, ai box per la distorsione alla caviglia sinistra accusata all'inizio del match con la Roma di domenica scorsa.

