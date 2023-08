Benjamin Pavard si prepara ad abbracciare l'Inter. Il difensore francese, in arrivo dal Bayern, è stato pizzicato dai colleghi di Sky Sport DE mentre raggiunge l'aeroporto di Monaco per volare verso Milano. Domani mattina il giocatore si sottoporrà alle visite mediche che anticiperanno la firma del contratto con il club nerazzurro.

News #Pavard: Bayern defender Benjamin Pavard (27) arrived at the airport in Munich.

Next step for the French international: Milan to join Inter ️@SkySportDE | @Plettigoal pic.twitter.com/75yEhpbifv