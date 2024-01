"In uscita è partito Franco Carboni, ma a Monza è difficile darli via perché stanno troppo bene anche se ci sono richieste. Dovrebbero uscire Maric, Cittadini e Bettella probabilmente". Lo dice Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, intercettato dai cronisti all’ingresso dell’assemblea di Lega Serie A in programma oggi. Il Condor spegne le voci di mercato su un possibile addio di Valentin Carboni durante il mercato di gennaio, dopo che ieri son rimbalzate dall'Argentina voci sull'interesse del West Ham: il gioiello argentino di proprietà dell'Inter rimarrà in Brianza fino a fine stagione.

FcIN - Valentin Carboni invece rimane?

"Assolutamente sì".

I trequartisti in rosa iniziano ad essere tanti.

"No, non sono tanti. Il Papu non c’è, Vignato ha problemi di pubalgia quindi non sono tanti. Poi Palladino li alterna durante la partita, quindi servono".

