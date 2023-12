Tra gli ospiti del Gran Gala del Calcio, Beppe Marotta si è soffermato con i cronisti presenti, tra cui l'inviato di FcInternews.it, per parlare del momento dell'Inter. Partendo dalla vittoria pesante di ieri ottenuta sul campo del Napoli: "Credo che la partita di ieri abbia evidenziato la prestazione ottimale, frutto di un percorso di crescita continuo, di maturità e consapevolezza - le parole dell'ad nerazzurro -. Queste sono le prerogative per avvinarci ai traguardi come ambizione".

FcIN - Cosa ne pensa delle proteste arbitrali del Napoli?

"Il fatto che dicano che abbiamo meritato di vincere significa tutto, non entro nel merito. La nostra è stata una vittoria trasparente e limpida, frutto di una prestazione davvero ottimale dei ragazzi. Va sottolineato l'ottimo lavoro di Inzaghi".

E' la settimana del rinnovo di Mkhitaryan?

"Sono dinamiche che affrontiamo, c'è volontà di tutte le parti di prolungare ma lo faremo con calma non perdendo di vista gli obiettivi del campo, tra campionato e Champions".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!