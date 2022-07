La seconda vita di Romelu Lukaku all'Inter è pronta a cominciare anche sul campo. Dopo il blitz a Milano per le visite mediche e la firma sul nuovo contratto prima del ritorno in Sardegna, dove si è diviso tra allenamenti e un po' di relax, Big Rom è atterrato pochi minuti fa all'aeroporto di Linate Prime: il gigante belga, come testimoniato dal video sotto, si è concesso a foto e autografi con i tifosi presenti. Domani si presenterà ad Appiano Gentile per iniziare la sua seconda avventura a tinte nerazzurre sotto la guida di Simone Inzaghi.