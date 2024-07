Sergio Barila, agente di Josep Martínez, è arrivato in questi istanti nella sede dell'Inter, in Viale della Liberazione, a Milano, dove tra non molto verranno siglati i contratti tra le parti. Il portiere spagnolo, ora in hotel dopo aver completato le visite mediche di rito, è atteso negli uffici del club nerazzurro tra qualche minuto. Di seguito il video dell'arrivo del procuratore girato dal nostro inviato:

