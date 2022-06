In uscita dalla sede dell'Inter di Viale della Liberazione, dove circa un paio di orette fa era arrivato insieme ad Ariedo Braida della Cremonese, l'agente di Ionut Radu, Oscar Damiani ha risposto alle domande dei giornalisti presenti sulla trattativa che riguarda l'estremo difensore romeno. "Andrei è via qualche giorno, e quando tornerà deciderà lui. È lui che andrà a giocare, mica noi. I procuratori facciamo il nostro lavoro, ma le decisioni spettano ai giocatori. Gli piace l’idea, ci sono anche richieste in Francia e Germania però lui vuole rimanere in Italia e la Cremonese potrebbe essere una buona soluzione ma l’ultima parola spetta a lui" ha detto l'agente.

Sarà già tempo di visite e firma al suo ritorno?

“Se deciderà sì, le due società hanno ben impostato. C’è l’accordo di massima tra i due club, ma ci vuole la firma del giocatore chiaramente”.