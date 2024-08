Come da prassi, anche Tomas Palacios non si è sottratto al saluto ai tifosi interisti nel corso delle pratiche per ottenere l'idoneità al CONI. Il giovane difensore argentino è comparso dall'ingresso sorridente, per un rapido cenno con la mano verso chi lo stava aspettando e per farsi fotografare. Subito dopo è rientrato nella struttura per concludere le attività in agenda.

Per quanto riguarda la firma, è probabile che si debba aspettare domani quando Inter e Independiente Rivadavia avranno definito gli ultimi dettagli dell'accordo di trasferimento.

A seguire le immagini.