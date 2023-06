Intercettato dai cronisti fuori gli uffici della Lega, Giovanni Carnevali, a.d. del Sassuolo, è tornato a parlare del futuro di Davide Frattesi e delle possibilità di fare il salto in una big del nostro campionato.

Sono aumentate le pretendenti dopo la prestazione di ieri con la Spagna?

"Speriamo ne abbia sempre di più, ma non credo dipenda dalla prestazione di ieri...".

La cena con l'Inter è andata bene?

"Di cene ne facciamo diverse, non solo con l'Inter. La cosa certa è che per il momento non c'è nessun accordo e nessun passo avanti con nessuna società. Mi spiace la decisione del ragazzo di non andare in Premier, da dove era arrivata una delle richieste più importanti. A questo punto le decisioni dovremo prenderle in tre e non solo il giocatore o chi per egli. Non abbiamo intenzione di fare accordi con nessuna società e abbiamo la fortuna di avere una proprietà forte che ci dà la possibilità di continuare anche con grandi campioni come Frattesi".

Mulattieri potrebbe essere la carta per sbloccare questa trattativa?

"Noi siamo interessati a Mulattieri, ma anche ai giocatori della Roma e a tanti ragazzi giovani indipendentemente dalla vendita di Frattesi. Sono trattative completamente separate. Il Sassuolo ha sempre avuto un occhio di riguardo verso i giovani e continueremo su questa politica. Se ci saranno opportunità buone andremo avanti, altrimenti continueremo con Frattesi e giocatori importanti".

Quindi chi vorrà Frattesi dovrà avvicinarsi alle proposte della Premier League?

"L'accordo va chiuso a tre, non si riesce a farlo a due. Frattesi vuole continuare a giocare in Italia e cercheremo di accontentarlo, se ci saranno le possibilità".

A seguire la video intervista (clicca qui se segui da app).

