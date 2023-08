Benjamin Pavard ha completato anche il secondo step dell'iter pre-annuncio ufficiale. Dopo le visite mediche alla Clinica Humanitas, il francese ha ottenuto anche l'idoneità sportiva al CONI e ha lasciato la struttura. Ora come da programma un passaggio in sede per la firma del contratto quinquennale e tutte le attività di comunicazione (foto, intervista, video).

Pavard lascia il Coni: prossimo step la firma sul contratto ✍️ pic.twitter.com/JMLwzXXxpo — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) August 30, 2023