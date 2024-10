Tante notizie positive e una sola cattiva durante la sosta del campionato per Simone Inzaghi, che oggi - al BPER Training Centre di Appiano Gentile - ha potuto riabbracciare gli ultimi giocatori europei reduci dai rispettivi impegni con la proprie nazionali in Nations League. Domani, riferisce Sky Sport, torneranno alla Pinetina Mehdi Taremi e Lautaro Martinez, galvanizzato dal gol alla Bolivia e dagli endorsement di Lionel Messi e Lionel Scaloni nella corsa al Pallone d'Oro. Oltre a Piotr Zielinski, in campo ieri con la Polonia nel match contro la Croazia in cui ha rimediato un infortunio muscolare. L'unica nota stonata di una finestra internazionale piena di gioie personali e di squadra per i nerazzurri, attesi domenica sera dal big match contro la Roma.

