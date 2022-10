Archiviato l'importante successo del Mapei Stadium, l'Inter è scesa in campo questa mattina ad Appiano Gentile per la prima seduta della settimana in vista della trasferta di Champions League contro il Barcellona.

Le foto pubblicate sul sito ufficiale del club nerazzurro lanciano qualche importante indizio sulle condizioni di Romelu Lukaku e Joaquin Correa, entrambi in fase di recupero dai rispettivi infortuni e in forte dubbio per la partenza direzione Catalogna: Big Rom continua a fare progressi prendendo di nuovo confidenza con il pallone, mentre il Tucu ha continuato il lavoro personalizzato basato solo sulla corsa.