L'Olympique Marsiglia è ancora concentrato sul dossier Valentin Carboni: l'attaccante argentino dell'Inter, richiesto espressamente da Roberto De Zerbi, rappresenta una priorità per il club provenzale e le trattative stanno procedendo nel modo giusto. Secondo RMC Sport, ci sono stati già diversi contatti sull'asse Marsiglia-Milano, coi Phocéens che stanno cercando la formula migliore per convincere la dirigenza milanese a lasciar partire il proprio giocatore. Da parte di Carboni, la voglia di lavorare con l'allenatore italiano fa pendere la bilancia soprattutto a favore del Marsiglia, che così può definirsi in vantaggio rispetto ad altri club.



Il Marsiglia spera di accontentare De Zerbi ed è fiducioso nell'andamento della pratica. L'Inter però non ha intenzione di vendere così facilmente il proprio sudamericano e chiede comunque una somma importante per il proprio talento.

