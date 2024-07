Sta assumendo i toni di un intrigo internazionale la trattativa per il passaggio dal Panathinaikos al Botafogo di Georgios Vagiannidis. Dalla Grecia, arrivano infatti nuove notizie relativamente alle cifre dell'operazione, con 'controsmentita' delle indiscrezioni della stampa brasiliana: secondo Ola Prasina 1908, il Negrao ha provato a sfruttare il desiderio di Vagiannidis di trasferirsi e la scadenza del suo contratto a giugno 2025 per strappare un prezzo decisamente inferiore, ma il Panathinaikos ha fatto muro davanti alla proposta di un milione di euro della quale si è parlato in Brasile.

Il Trifoglio non intende certo svendere il suo giocatore, anche considerato il fatto di aver detto no a proposte da due milioni di euro giunte dallo Sporting Braga, ex squadra dell'attuale tecnico del Botafogo Artur Jorge che ha segnalato il ragazzo ai suoi nuovi dirigenti, e dall'Hoffenheim. Anche la presenza della famosa percentuale sulla rivendita da riconoscere all'Inter spinge il PAO a non vendere Vagiannidis a buon mercato. I negoziati proseguono, anche se gli ateniesi non sono soddisfatti della marcia indietro del Botafogo; tutte le parti continuano però a sperare in un accordo. Si prospettano giorni critici.

