Oggi l'Inter sta sfidando il Bayern Monaco sul mercato per l'esterno Luis Henrique, in attesa del confronto sul campo per i quarti di Champions League. I nerazzurri considerano il giocatore del Marsiglia il rinforzo ideale per le corsie, ma i tedeschi sembra vogliano fare davvero sul serio. E lo avevano 'scoperto' già nel 2018, quando guidò la squadra Under 19 del Tres Passos Atletico Clube alla vittoria per 2-0 in un'amichevole contro la squadra Under 17 del Bayern segnando un gol e fornendo un assist.

Dopo quell'esperienza, Luis Henrique, allora 18enne, parlò così a Globoesporte: "Ho giocato contro il Bayern e mi hanno invitato ad allenarmi. È stata una grande esperienza essere in uno dei più grandi club del mondo. Mi sono allenato e ho giocato. Hanno detto che avrebbero voluto rivedermi dopo un po' di tempo". Nel frattempo sono trascorsi 7 anni ed è servito l'impatto a Marsiglia per riaccendere la lampadina del Bayern, pronto a dar seguito all'interesse emerso in quell'amichevole tra ragazzi.