Il 'caso' del Club Leon, escluso dal Mondiale per Club 2025 per il mancato rispetto dei criteri sulla multiproprietà, è arrivato al TAS di Losanna. "Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha registrato i ricorsi individuali del Club León e del Club de Fútbol Pachuca (Pachuca) contro la FIFA, presentati il ​​2 aprile 2025 - si legge in una nota ufficiale -. Le parti stanno attualmente scambiando le memorie scritte per questi ricorsi in conformità con le regole di arbitrato che disciplinano le procedure del TAS. I ricorsi saranno ascoltati durante la settimana del 5 maggio 2025. Sono in corso i procedimenti del TAS per un ricorso separato da parte dell'Asociación Liga Deportiva Alajuelense (LDA) contro il Club León, il Pachuca e la FIFA, presentato a febbraio 2025. La LDA ritiene che la partecipazione del Club León e del Pachuca alla Coppa del mondo per club sia contraria ai regolamenti e che uno dei club, o entrambi, debbano essere rimossi. Il ricorso della LDA richiede inoltre che la LDA venga ammessa alla competizione al posto di una squadra rimossa come prossimo club idoneo. Questo caso sarà ascoltato dal CAS di persona a Madrid il 23 aprile 2025. I procedimenti del CAS, mentre sono in corso, sono riservati e non ci saranno ulteriori commenti".