Al netto degli esperimenti tattici di giornata, con Hakan Calhanoglu schierato da interno di centrocampo e soprattutto Carlos Augusto provato come quinto di destra, Simone Inzaghi non dovrebbe stravolgere la formazione per la gara con il Parma in programma domani sera. Calha, favorito rispetto ad Kristjan Asllani, ricoprirà il ruolo di play, in mezzo a Henrikh Mkhitaryan e Davide Frattesi, pronto a sostituire lo squalificato Nicolò Barella. Ai loro lati correranno Matteo Darmian e Federico Dimarco; in difesa Yann Bisseck appare in vantaggio su Benjamin Pavard. In attacco, infine, Lautaro Martinez si candida con forza per affiancare Thuram. Lo riporta Sky Sport.

PROBABILE INTER: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

