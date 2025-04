Eroe del Milan nell'euroderby 2003, Christian Abbiati ha ripensato a quei momenti di estrema tensione che ha vissuto prima della semifinale di ritorno di Champions contro l'Inter, sfida in cui risultò decisivo nel finale con una parata su Mohamed Kallon: "Sono stati sei giorni in cui ho dormito pochissime ore, non uscivo di casa perché i tifosi ti mettevano pressione - il ricordo dell'ex portiere a Radio TV Serie A -. Dopo la gara sono andato a dire a Dida 'Ora fammi vincere la Champions', e così è stato".