L'apertura della finestra di mercato extra dal 1° al 10 giugno voluta dalla FIFA per agevolare i club che parteciperanno al Mondiale per Club 2025 è una notizia che non entusiasma l'avvocato Claudio Pasqualin: "Non mi sembra si possa dire che se ne sentisse la necessità, ma ancora una volta si dà priorità alle esigenze del Dio denaro", le sue parole a Tuttomercatoweb.com.

Chi beneficerà di questa decisione in Italia è l'Inter, che però prima ha ben altro a cui pensare, a partire dalla lotta scudetto col Napoli: "È presto per dire che il titolo ipotecato: la squadra di Inzaghi ha un vantaggio non trascurabile, ma altrettanto colmabile", ha aggiunto Pasqualin.