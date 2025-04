Filip Stankovic può tornare a calcare un campo da calcio prima del termine della stagione. Ad aumentare le speranze sul rientro a disposizione del portiere di proprietà dell'Inter ci pensa Eusebio Di Francesco, tecnico del Venezia dove il figlio d'arte si trova attualmente in prestito dal club nerazzurro: "Se è possibile vedere Stankovic e Svoboda prima della fine del campionato? Più Stankovic che Svoboda, che è improbabile - le parole dell'allenatore dei lagunari in conferenza stampa -. Al 96,8% Svoboda ha finito la stagione, ad essere precisi (sorride, ndr). Stankovic può darsi: ha cominciato un po' a lavorare anche se non con noi, magari fra una quindicina di giorni potrebbe farlo anche con la squadra".

Stankovic è fermo da inizio febbraio, quando aveva rimediato un brutto infortunio nel match di campionato contro l'Udinese. Gli esami strumentali avevano confermato una lesione parziale del tendine rotuleo sinistro che aveva spinto poi il Venezia all'acquisto a titolo definitivo, sempre dall'Inter, del rumeno Ionut Radu.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!