In questo periodo, a causa di un problema muscolare, Mehdi Taremi è costretto a rimanere ai box e non potrà aiutare l'Inter per almeno una ventina di giorni. Un'assenza pesante per Simone Inzaghi, che così ha meno margine per le sue rotazioni in attacco in una fase piuttosto calda e impegnativa della stagione in cui la squadra si gioca tutti i propri obiettivi. Intanto, permane più di un dubbio in vista della prossima stagione sulla conferma dell'iraniano, che non ha avuto l'impatto sperato in nerazzurro anche a causa di diversi problemi fisici che lo hanno frenato.

A fare chiarezza sull'attualità è Hatam Shiralizadeh, giornalista dell'agenzia di stampa Tasnim News, molto vicino alle vicende del calcio iraniano: "Mehdi Taremi vuole restare all'Inter e la sua priorità è giocare sotto la guida di Simone Inzaghi, che ha fiducia in lui. Tuttavia, se l'attaccante dovesse essere costretto a lasciare la squadra in estate, in prestito o in via definitiva, cercherà di unirsi a un altro club in Serie A".

Insomma, nell'ex Porto c'è la consapevolezza di poter salutare dopo una sola stagione, ma nella sua testa rimane ferma la volontà di rimanere nel calcio che conta, meglio se in Italia, metà scelta circa un anno fa nonostante diverse offerte ben più remunerative da terre esotiche.