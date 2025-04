La data ufficiale è ancora da definire (26 o 27 aprile), ma i tifosi dell'Inter possono già cominciare ad acquistare i biglietti per la sfida di campionato contro la Roma. Su Inter.it è partita oggi anche la vendita dei biglietti per assistere al match di San Siro contro i giallorossi. Di seguito le fasi di vendita dei tagliandi, a partire da quella riservata agli Abbonati PLUS, ai Soci Inter Club e alla vendita libera.

LE FASI DI VENDITA

Vendita riservata Abbonati PLUS Serie A 24-25 e soci Inter Club | Solo online su inter.it/tickets

Dalle 12 di martedì 1 aprile al via la fase dedicata agli abbonati PLUS Serie a 24-25 e soci Inter Club. Gli abbonati potranno acquistare fino a due biglietti per i propri amici interisti, utilizzando la tessera Siamo Noi su cui è caricato l’abbonamento per accedere alla vendita.

I soci Inter Club, invece, potranno acquistare fino a quattro biglietti, purchè tutti gli utilizzatori siano soci Inter Club attivi alla stagione in corso.

Vendita libera | Online su inter.it/tickets

La vendita libera dei tagliandi residui avrà il via alle ore 12:00 di venerdì 4 aprile, solo online su inter.it/tickets. Dalle ore 16 dello stesso giorno, salvo esaurimento, i biglietti saranno in vendita anche presso il punto vendita Inter Store Castello e i punti vendita Vivaticket.