Tutti in vacanza, o quasi. Simone Inzaghi, dopo l’amichevole vinta al Granillo contro la Reggina, ha concesso ai propri calciatori tre giorni di vacanza. La ripresa degli allenamenti è infatti fissata per Santo Stefano. Non tutti i giocatori nerazzurri, però, si sono riposati quest’oggi: gli infortunati e Stefan de Vrij hanno infatti lavorato pure oggi ad Appiano Gentile. Domani e a Natale, tutti a casa.

