Si chiama Lautaro, di cognome non fa Martinez ma Giannetti, ma ha imparato presto a fare male alla Juventus come il Toro capitano dell'Inter: è la sua zampata in area di rigore a condannare la Juventus alla prima sconfitta interna stagionale regalando all'Udinese un colpo clamoroso all'Allianz Stadium. La squadra di Gabriele Cioffi sbanca il campo della Vecchia Signora proprio grazie al guizzo del difensore arrivato nel mercato di gennaio, pronto a ribadire in rete dopo un disimpegno errato di Alex Sandro beffando Wojciech Szczesny.

Una rete di fronte alla quale la squadra di Massimiliano Allegri prova a reagire ma lo fa in maniera contorta e poco convinta, e in più trova sulla sua strada un muro impostato diligentemente dai friulani che difendono alla grande il vantaggio e alla fine alzano le braccia al cielo. La Juventus si è ingolfata: solo un punto nelle ultime tre partite, l'Inter resta sopra di sette punti con una partita in meno e adesso può dirsi in fuga per lo Scudetto. Anzi, ora i bianconeri devono vedersi le spalle dal Milan distante solo un punto.

