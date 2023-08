Calama, Santiago, Buenos Aires, Udine, Barcellona, London, Manchester, Milano, Marseille… e per finire Milano. Ancora. Sembrava una canzone di Baby K o Desaparecidos. Era lo spoiler di quella che è l'ennesima tappa della carriera del, per così dire, nuovo arrivato di casa Inter. Torna a casa Alexis Sanchez. Dopo "109 presenze, 20 gol fatti e 3 trofei vinti in nerazzurro. Il conteggio può ufficialmente ripartire: torna a vestire la maglia dell'Inter" si legge nella nota del club che rende di fatto ufficiale il come-back del Niño Maravilla che, dopo la parentesi al Marsiglia, ha "sottoscritto un contratto con il Club nerazzurro fino al 30 giugno 2024" come si legge su Inter.it.

