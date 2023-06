San Siro sarà colorato di nerazzurro per la finale di Champions League. Adesso è ufficiale: lo stadio milanese sarà aperto ai tifosi interisti per la super sfida tra Manchester City e Inter. Per l'occasione verrà montato un maxischermo di più di 400 metri quadrati all'interno dello stadio, in corrispondenza del primo anello arancio. I biglietti saranno in vendita a partire da martedì 6 giugno su vivaticket.com, con i settori rosso, verde e blu e il prato aperti al pubblico, con i cancelli aperti dalle ore 19.

IL COMUNICATO:

MILANO – San Siro si colora di nerazzurro per l’ultimo ed emozionante appuntamento della stagione 2022-23: i tifosi interisti potranno infatti vivere la finale di UEFA Champions League tra Manchester City e Inter allo stadio Giuseppe Meazza, che apre eccezionalmente per far sentire i propri tifosi sempre più parte di questa storica sfida. Per l’occasione verrà infatti montato un maxischermo all’interno dello stadio, permettendo così anche ai fan nerazzurri rimasti a Milano di vivere insieme questo speciale appuntamento.

In corrispondenza del primo anello arancio verrà installato un maxischermo di più di 400 metri quadrati, per offrire ai tifosi un’esperienza immersiva di visione della partita, che li faccia sentire ancora più vicini alla squadra.

I biglietti saranno in vendita a partire da martedì 6 giugno su vivaticket.com. Gli spettatori potranno accomodarsi nei settori rosso, verde e blu e nel prato. Il primo anello e il parterre costeranno 20€, il secondo anello 14€ e il terzo anello potrà essere acquistato al prezzo di 10€.

I cancelli apriranno alle ore 19 e il prepartita verrà animato dall’intrattenimento di Radio 105, Official Radio del Club. Ci sarà inoltre un filo diretto tra Milano e Istanbul, con collegamenti e immagini dalla capitale turca che porteranno a Sansiro l’emozione prepartita dell’Atatürk Olympic Stadium.

Al termine della gara i tifosi dovranno come di consueto defluire dallo stadio, indipendentemente dal risultato della partita.

