Adesso è ufficiale: Giovanni Fabbian è un nuovo calciatore del Bologna. Il club nerazzurro certifica l'accordo raggiunto con i rossoblu per il passaggio alla corte di Thiago Motta a titolo definitivo del centrocampista classe 2003 alla corte di Thiago Motta, con diritto di riacquisto a favore dell'Inter. Fabbian, che doveva rientrare nell'affare Lamar Samardzic con l'Udinese, vivrà quindi in Emilia-Romagna la sua prima stagione in Serie A dopo l'exploit della scorsa annata alla Reggina.

