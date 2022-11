Romelu Lukaku è stato inserito da Roberto Martinez, ct del Belgio, nella lista dei 26 convocati per Qatar 2022. L'attaccante interista, ai box per una ricaduta dopo il cammeo con la Samp, farà parte del gruppo che tenterà l'assalto alla Coppa del mondo, se gli ultimi esami dovessero dare riscontri positivi. "11,59 milioni di belgi, 26 Diavoli e un obiettivo, la Coppa", si legge sl profilo Twitter della Nazionale. Come si apprende, Bryan Heynen, Alexis Saelemaekers, Dodi Lukebakio e Jason Denayer saranno in attesa fino all'inizio del torneo.