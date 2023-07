"Ancora nerazzurro". Con queste parole l’Inter ufficializza l’accordo trovato con la Lazio per Francesco Acerbi che, come si legge nel comunicato diramato dal club meneghino, è definitivamente un giocatore della Beneamata. La società di Viale della Liberazione comunica di "aver esercitato il diritto di opzione per la trasformazione della cessione da temporanea a definitiva delle prestazioni sportive del calciatore" si legge nella nota di Inter.it.

