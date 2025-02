Finisce definitivamente l'avventura in Francia di Valentin Carboni, prestato in estate dall'Inter all'Olympique Marsiglia ma la cui stagione è durata poco a seguito di un gravissimo infortunio patito a ottobre durante gli impegni con la Nazionale argentina. Il club nerazzurro comunica che, a seguito delle discussioni con l'Olympique de Marseille e il calciatore, è stato raggiunto l'accordo per la risoluzione anticipata del prestito del giocatore classe 2005.

Carboni ha avuto modo di collezionare appena quattro presenze in Ligue 1 con la formazione di Roberto De Zerbi prima di doversi fermare a seguito della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro durante un allenamento con l'Albiceleste. Adesso, Carboni torna a Milano dove proseguirà e ultimerà la fase di recupero, prima di capire quello che sarà il suo futuro. Non è da escludere, però, che possa entrare nella lista del prossimo Mondiale per Club.

