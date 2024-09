Larghissima vittoria dell’Italia U21 contro il San Marino, battuto dagli azzurri con un roboante 7-0 dalle sfumature nerazzurre nel match valido per le Qualificazioni agli Europei. Il protagonista di giornata è infatti l’interista in prestito allo Spezia, Francesco Pio Esposito, autore di un poker (quasi pokerissimo) personale. L’attaccante 19enne ha messo lo zampino anche nel secondo gol, archiviato però come autogol di Mattoni. Curiosità: tutte le sue reti sono arrivate nella ripresa.

A completare il tabellino sono Bove, autore del gol d’apertura del match, e Raimondo. Martedì prossimo gli azzurrini di Nunziata affronteranno la Norvegia.

