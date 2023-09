L'amichevole persa nettamente contro il Giappone rischia di creare delle crepe all'interno dello spogliatoio della nazionale turca. Parlando con i media a margine del 4-2 di Genk, Stefan Kuntz, ct della Turchia, ha mandato un messaggio diretto al gruppo, probabilmente lanciando una frecciata al capitano Hakan Calhanoglu che, dopo l'1-1 contro l'Armenia, aveva spiegato che 'alcune cose vanno sistemate': "La mia area di responsabilità sono i giocatori, mi aspetto certe cose da loro - ha detto senza giri di parole il tecnico tedesco ai giornalisti in conferenza stampa -. I giocatori devono anche raggiungere un livello in cui possono dare il 100% per la Nazionale. Sono stato anche io un giocatore della nazionale, giocavo per la Germania.

Io sono qui per vincere queste partite, sto facendo molti sforzi insieme a tutto il mio team. Il nostro unico obiettivo è migliorare la Nazionale turca. Siamo orgogliosi di questo. La cosa che mi fa più male è se i miei giocatori non danno il 100%. Le risposte si danno in mezzo al campo, non nelle interviste!".