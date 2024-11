Hakan Çalhanoğlu è uscito alla fine del primo tempo della sfida tra la Turchia e il Galles per un problema muscolare. Le sue condizioni verranno valutate domani a seguito della risonanza magnetica. Come riportano i colleghi di Fanatik, il centrocampista nerazzurro ha parlato così dell'infortunio: "Non ero ancora pronto. Lo stesso punto in cui avevo accusato fastidio ha ricominciato a farmi male. Così non ho corso rischi, ha iniziato a pizzicare. Domani faremo una risonanza magnetica".

Parlando del rigore sbagliato da Kerem Aktürkoğlu nell'ultima parte della partita, Hakan Çalhanoğlu ha detto: "Abbiamo cercato di motivarlo. Noi lo sosteniamo come squadra. Queste sono cose che succedono nel calcio. Ha bisogno di ripartire", ha concluso.

