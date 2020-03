Ipotizzando un mercato fatto soprattutto di scambi e "occasioni", le operazioni che l'Inter potrebbe portare a compimento sono comunque di alto rilievo, secondo quanto riporta oggi Tuttosport. In primis Giroud, libero da vincoli il prossimo giugno. In secondo ordine quei giocatori inseribili nelle trattative con i club che potrebbero riscattare i vari Icardi, Perisic (possibile pedina per arrivare a Tolisso), Joao Mario e Lazaro, per i quali si aspettano le mosse delle società di provenienza.

In ultimo Nainggolan, che secondo Tuttosport potrebbe essere utilizzato per pagare i 25 milioni dovuti al Cagliari per l'obbligo di riscatto di Barella.