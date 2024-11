Nel consueto spazio Q&A di Sport Mediaset, Riccardo Trevisani si sofferma sull'Inter. Partendo dalla delusione di Lautaro Martinez per il settimo posto al Pallone d'Oro: ha ragione? "Dal suo punto di vista sì, in assoluto no perché i campioni che erano in classifica con lui sono quasi tutti superiori".

Ma perché l'Inter prende tanti gol?

"La pancia piena dell'anno scorso è diminuita, quindi l'Inter quest'anno è un po' naif".

Chi al posto di Calhanoglu?

"Asllani è quello che farei giocare io".

Inter unica anti-Napoli?

"Sì, e il Napoli è l'unica anti-Inter: Per me è una corsa a due".

Come finirà Inter-Arsenal?

"Dico 1-1".

