Ottimo periodo di forma per la Stella Rossa, prossima avversaria dell'Inter in Champions League. I serbi arriveranno a San Siro dopo il ko contro il Benfica, unico vero neo di un più che buono avvio stagionale. Dopo la vittoria contro il Zeleznicar Pancevo, Vanja Drkušić è intervenuto ai canali ufficiali del club, dove ha parlato anche dei prossimi eurorivali. "Contento del mio esordio, anche se il mio compito principale è difendere ed evitare i gol, segnarne è una bella sensazione. Prestiamo molta attenzione alle interruzioni, lo dimostra la nostra buona prestazione, così come il fatto che anche noi difensori riusciamo a segnare. Oltre a me, anche Spajić e Mimović hanno segnato nella ripresa, quindi non c'è dubbio che sia una delle nostre armi più grandi. Penso che possa fare la differenza nelle partite europee, contro le grandi squadre che ci aspettano".

E proprio sull'Inter e le possibilità di vittoria aggiunge:

"Siamo di ottimo umore dopo la storica vittoria per 0-4 nell'eterno derby. I ragazzi hanno giocato una partita perfetta. Poi abbiamo sconfitto anche lo Železničar, cosa che mi ha piacevolmente sorpreso. Loro sono una buona squadra, giocano in modo interessante, ma nel nostro stadio abbiamo conquistato punti meritati. L'Inter è un grande club, ha un ottimo staff tecnico, ma anche una tradizione. Non abbiamo paura di nessuno, siamo venuti in Champions per competere alla pari con tutti. Faremo del nostro meglio per presentare la Stella Rossa nel modo giusto".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!