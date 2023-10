A che punto è l'iter del progetto del nuovo stadio dell'Inter a Rozzano? Ospite di Radio Nerazzurra, il sindaco Giovanni Ferretti ha risposto così: "Come diceva un grande allenatore interista che ci ha fatto vincere uno scudetto (Giovanni Trapattoni, ndr): 'non dire gatto fino a che non ce l'hai nel sacco' - le sue parole -. Sembra che la strada sia in discesa, però io sono ancora convinto che Milano non sia uscita dai giochi. Io riporto quello che ci hanno detto durante l'incontro: sarà un impianto da 70mila posti, con cittadella sportiva annessa che possa vivere tutta la settimana. Negozi, musei, ristoranti, campi da padel, calcetto e beach volley. Di centri commerciali non hanno parlato, ma più di strutture sportive e commerciali. Se dovesse essere quella l'area, sarebbe a 1 km da Fiordaliso e dal Carrefour di Assago".

Stiamo sottovalutando il tema del traffico?

"E' la prima cosa che è stata messa sul tavolo il giorno dell'incontro. Un'opera come lo stadio non può essere fatta senza prevedere un adeguato un piano del traffico. C'è da dire che impedire la formazione di traffico sarà impossibile, ma sicuramente si potrà snellire molto".

Quanto tempo occupa l'iter di una variante Pgt?

"Rozzano ha approvato il Pgt il 5 di ottobre con un'osservazione fatta dalla proprietà che chiedeva di inserire la parola 'stadio'. La legge prevede che ci vogliono 60 giorni perché diventi efficace, ora la palla è nel campo dell'Inter".

Come l'hanno presa i cittadini?

"Ci sono delle posizioni avverse, ma sono minoritarie. Poi una cosa deve essere chiara: l'area è privata, ha dei diritti edificatori che risalgono al 1993, quindi la scelta è tra due tipi di edificazione: residenze, uffici e negozi o stadio. Non c'è neanche da discutere su queste due alternative".

I parcheggi.

"Nell'area ce ne sono in abbondanza, è evidente che lo stadio prevederà attorno parcheggi adeguati".

Sarà una cattedrale nel deserto?

"No, perché è nelle vicinanze di tre contesti importanti. Sarà agli antipodi rispetto allo stadio di Istanbul e Monaco, dove sei isolato, fuori dal mondo".

Quando inizia l'iter?

"Non è ancora cominciato. Loro hanno la prelazione coi Cabassi, che scade il 30 aprile, per verificare uno studio di fattibilità. Poi presenteranno il progetto, quindi partirà tutto l'iter con le varie autorizzazioni da chiedere. Se dovessero partire davvero a inizio 2024, l'iter potrebbe completarsi attorno a inizio 2025".

Partite in contemporanea con l'Olimpia.

"Sarebbe spettacolare, verrebbe fuori la città dello sport che ipotizzano".

Ha sentito le parole di Marotta su Icardi e Lukaku?

"Io sono d'accordo: molto meno grave la situazione Icardi. Poi Lukaku fa un gol a partita..."