Nonostante la sconfitta di ieri, ennesima delusione incassata dalla Nazionale italiana, finita fuori dal Mondiale e ieri fuori dalla Nations League in semifinale contro la Spagna, Leonardo Spinazzola, intervenuto live su Discord, si dice "molto fiducioso per il futuro perché abbiamo tanti giocatori giovani e forti che devono ancora esplodere. Uno su tutti Alessandro Bastoni che è giovane ma ha già disputato la finale dell'Europeo, di Europa League e di Champions League con l'Inter. Poi abbiamo anche Frattesi, Tonali, Zaniolo, Chiesa, Scamacca, tutti con un potenziale incredibile" ha detto l'azzurro che poi risponde anche sul suo allenatore alla Roma, José Mourinho: "È una persona pura che sa usare il bastone ma anche la carota con i suoi giocatori. Sa bastonarti quando serve ma sa anche darti il contentino per motivarti se capisce che c'è bisogno. Ha cambiato la mentalità a tutta la Roma. Magari prima del suo arrivo giocavamo meglio ma eravamo poco efficaci, è la persona che noi tutti giocatori della Roma seguiamo da quando è diventato il nostro allenatore. L'ultima sconfitta in finale con il Siviglia è stata una pugnalata che non so quando passerà ma ora siamo già concentrati per migliorare nella prossima stagione".

