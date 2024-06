Intervenuto in conferenza stampa prima del match con la Croazia, il ct azzurro Luciano Spalletti annuncia il completo recupero di Federico Dimarco, che ha accusato un problema alla coscia nell'ultimo incontro con la Spagna: "E' recuperato ed è a disposizione, ma domani mattina faremo un ulteriore passaggio medico per confermare la sensazione che abbiamo avuto ieri e oggi. Tutto lascia presagire che sia comunque a disposizione". Il tecnico di Certaldo si sofferma anche sui possibili cambi di formazione per la sfida agli uomini di Zlatko Dalic: "Cambieremo qualche attitudine di squadra. Avremo bisogno di più certezze di continuità di gioco e di resilienza dentro la partita. Cercheremo di avere meno bellezza, ma più sostanza per non rischiare di finire in mano alla loro qualità. Poi è chiaro che la gara la vogliamo fare ugualmente a metà campo e non davanti alla nostra area di rigore perché è sempre rischioso. Loro hanno tiratori e sanno giocare con qualità scegliendo le giuste posizioni da assumere. Vogliamo essere attenti e quadrati, ma tenere anche la palla".

Domani, Spalletti ritroverà Ivan Perisic e Marcelo Brozovic, due dei pilastri della sua Inter: "Corrono tanto, hanno qualità, esperienza, hanno tutto per giocare bene. Non sono più giovani, ma sono ancora due grandi calciatori. Abbiamo un bel rapporto fin dai tempi dell'Inter, sono felice di rivederli e sono sicuro che ci renderanno la vita difficile. Dovremo giocare con vera intensità contro questi totem del calcio".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!