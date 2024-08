Dopo aver annunciato tramite social il suo addio alla Nazionale svizzera dopo 12 anni e 94 presenze, Yann Sommer ha indetto una conferenza stampa a Zurigo nel corso della quale ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a optare adesso per questa soluzione: "Vorrei portarvi nel mio mondo emotivo. Volevo concentrarmi completamente sugli Europei, motivo per cui non ci ho pensato prima. Le fasi finali sono state un momento molto emozionante, tutto è andato per il meglio. Durante le vacanze ho pensato molto al mio futuro. Per me era importante prendermi il tempo necessario".

Sommer ha anche spiegato di essere stato incoraggiato nella sua decisione dal preparatore dei portieri della Nati, Patrick Foletti: "Per me era importante parlare in anticipo con le persone che erano importanti per me. Nemmeno io volevo renderlo pubblico prima della prima partita di campionato del mio club. E la decisione sembra giusta". Il fatto che la decisione di affidare la porta dei rossocrociati a Gregor Kobel fosse già presa non ha avuto influenza sulla scelta: Fa parte del gioco, per me la decisione era arrivata prima. In futuro sosterrò la Nazionale da tifoso e tiferò per loro".

Ora Sommer vuole concentrarsi completamente sull'Inter e godersi il tempo che ha guadagnato con la sua famiglia. Anche per lui è molto importante: "Vorrei ringraziare i miei compagni e tutto lo staff, la mia famiglia, i tifosi e la Federcalcio". Per poi aggiungere: "Mia figlia è felice della decisione; non è facile da padre essere spesso in giro con la Nazionale", dopodiché tira fuori dalla confezione un mattoncino Lego dorato che gli ha regalato e lo posiziona sul tavolo davanti a sé.

Per Sommer ora c'è solo l'Inter, ma l'ipotesi di un ritorno al Basilea è plausibile? "Non ci ho ancora pensato. Ho ancora un contratto in corso e mi sento in forma. Non escludo nulla. Ma per me in questo momento non è un problema, all'Inter mi trovo molto bene. Ma non ci sono ancora pensieri per i prossimi anni”, ha dichiarato a margine della conferenza ai microfoni della SRF.

