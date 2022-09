Aumento di capitale in vista per Suning che immetterà nuova liquidità nelle casse dell'Inter. Saranno circa 110 milioni quelli che Zhang inietterà alle casse della Beneamata, cifra che il magnate cinese attingerà dalla somma 'prestata' da Oaktree e che permetterà alla dirigenza di Viale della Liberazione di poter lavorare più serenamente. Il primo 'goal da segnare' è quello relativo al rinnovo di Milan Skriniar, giocatore che la società stessa vuole blindare per evitare gli spauracchi delle scorse settimane. L'aumento di capitale di cui sopra non sarà l'unica novità però per Suning che potrebbe accogliere nuovi partner economici. Un nome nuovissimo in tal senso è quello di Marc Lasry, magnate americano con origini marocchine dal patrimonio di 1,8 miliardi di dollari, numero uno di Avenue Capital Group e co-proprietario dei Milwaukee Bucks. A svelarlo è Sportmediaset che rende noto anche il tentativo da parte di Lasry di coinvolgere il socio alla guida dei Bucks Wes Edens.