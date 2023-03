Francesco Calzona, ct della Slovacchia, non nasconde la sua amarezza per il forfait di Milan Skriniar, impossibilitato a rispondere alla convocazione per i noti problemi alla schiena che sono stati certificati lunedì anche dai medici della sua Nazionale. "Non l'ho preso certo bene perché è un top player, uno dei calciatori più importanti della Slovacchia nonché il capitano della Nazionale. Chiaramente non sono contento che non sia a disposizione - ha ammesso l'ex assistente di Maurizio Sarri -. Mi mancherà anche Adam Zreľák, ci avrebbe fatto molto comodo.