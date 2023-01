Ormai non ci sono più dubbi: il difensore slovacco Milan Škriniar si trasferirà al PSG. L'indiscrezione arriva da futbalsfz.sk, il sito della federazione, che evidenzia come il giocatore abbia confermato la formalizzazione dell'accordo. Le due dirigenze sono al lavoro per capire i margini del trasferimento immediato del difensore alla corte di Galtier.