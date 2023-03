Per Milan Skriniar si allontana anche la trasferta portoghese di Champions League di martedì contro il Porto. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, il difensore slovacco non è ancora al top della forma anche se il problema della lomboglutalgia acuta che gli ha fatto saltare le ultime tre gare di campionato è in fase di completo riassorbimento. Oggi, alla Pinetina, Skriniar ha corso da solo: Simone Inzaghi attenderà l'allenamento di domani mattina prima di prendere una decisione, ma è comunque difficile che possa essere in campo contro la squadra di Sergio Conceiçao a meno che domani non ci siano progressi netti e che Milan non disputi tutta la seduta con i compagni. Per la sua sostituzione stavolta Matteo Darmian è avanti rispetto a Danilo D'Ambrosio; per quanto riguarda Skriniar, probabile il rientro nel match contro la Juventus.