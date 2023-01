La voce di un accordo tra Milan Skriniar e il PSG lanciata da L'Equipe non trova conferme in Italia. Come riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito, infatti, per il momento "non risultano contratti firmati. Inoltre, l'Inter non avrebbe ricevuto comunicazioni dal Paris Saint-Germain - sostiene il giornalista di Sky Sport -. Quando un calciatore è in scadenza di contratto, infatti, è libero di accordarsi a zero con un nuovo club dal primo febbraio, ma in questo caso il club parigino non ha formalizzato l'interesse a procedere con il tesseramento, come da prassi, nè nel mercato di gennaio nè alla scadenza del contratto".