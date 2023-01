Romelu Lukaku stop. Ancora problemi fisici per l'attaccante belga, autore di una prestazione opaca contro il Monza nel match di sabato scorso. Big Rom - secondo quanto riferito da SkySport24 - è costretto di nuovo ai box, stavolta per una "lieve infiammazione dei tendini del ginocchio sinistro". Qualche giorno di lavoro individuale per lui, che certamente salterà la partita di domani contro il Parma in Coppa Italia e proverà a esserci per sabato contro il Verona a San Siro.