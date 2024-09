Intervistato da Milan TV, il presidente rossonero Paolo Scaroni ha spiegato qual è lo stato dell'arte intorno alla spinosa vicenda stadio: "È emersa l'ipotesi di ripescare il vecchio progetto San Siro, un mio vecchio sogno, ma è un percorso che ha difficoltà: non è nulla di deciso e scontato. Lo seguiamo ma abbiamo come priorità numero uno San Donato. Abbiamo ben chiaro che San Donato avanza ed è l'ipotesi che in questo momento preferiamo".

Scaroni aggiunge: "C'è stato l'incontro con il sindaco di Milano l'altro giorno, e con lui s è parlato delle ipotesi per la città di Milano. Gli abbiamo spiegato che la ristrutturazione non è possibile, il risultato non sarebbe mai del livello che meritano i club milanesi".

